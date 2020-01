L’etichetta indipendente faentina Pioggia Noise Lab presenta i suoi artisti al Piccadilly di Faenza

Cresce l’interesse per i live Made in Faenza che fanno incontrare la storia del rock di Faenza con le giovani proposte musicali locali. Venerdì 31 gennaio al Piccadilly si terrà il terzo appuntamento: alle 21 saliranno sul palco i Cobra, la Geriatric Band e i Fantamusica, che vedranno protagonisti gli esponenti del grande rock faentino degli anni Sessanta e Settanta, quelli della grande rassegna del Campanile d’Oro che riempiva cinema e club dell’epoca.

Mentre alle 22.30, presentato dal MEI, si terrà il primo “Pioggia nois lab”, la piu’ giovane etichetta discografica indipendente faentina che si presenta per la prima volta in città.

Durante la serata verranno presentati Zero Paga, che ha pubblicato l’11 ottobre il suo primo mixtape “Senza cuore”; Ale di Loto, che il 6 dicembre ha rilasciato il suo primo EP “Discorso Intorno”; e Giacomo Ambrosini, produttore, cantautore e dj.

L’etichetta, ancora in fase di sviluppo, è nata nel 2018 da un’idea di Zero Paga, e sta cercando di ampliarsi per poter permettere a più ragazzi di accedervi; di fatti è stata creata per generare comunità e aiutare giovani artisti a crescere musicalmente, anche senza troppe disponibilità economiche.

