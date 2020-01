Massa Lombarda. Successo di pubblico per la mostra “Mattoncini in Massa”

Si è conclusa con successo “Mattoncini in Massa”, l’esposizione dei mattoncini più famosi al mondo tornata per la sua seconda edizione a Massa Lombarda. Dal 24 al 26 gennaio, in concomitanza dei festeggiamenti per il patrono San Paolo dei Segni, tanti cittadini hanno visitato la città creata con i mattoncini nella Sala Zaccaria Facchini. L’iniziativa è stata curata dall’Associazione Avis con la collaborazione del Comune di Massa Lombarda.

L’esposizione ha fatto anche da sfondo al concorso “La casa che vorrei”, aperto a tutti i bambini. Per l’occasione i partecipanti hanno costruito una casa con i mattoncini e al termine con tutte le creazioni è stata realizzata una città. Le opere più originali sono state premiate domenica 26 gennaio 2020.