Morte di Elio Venturi, Arcigay: “Profondo dolore per la scomparsa di un amico e di un compagno di lotte”

Profonda commozione della comunità LGBTI+ ravennate per la grave perdita di un compagno di lotte e di un uomo la cui presenza tra la società si è sempre fatta sentire forte e costante. Arcigay Ravenna scossa dall’improvvisa perdita si stringe intorno alla famiglia di Elio che è stata una presenza costante nella vita dell’associazionismo e della politica ravennate.

Ricordiamo un uomo che era pronto ad ascoltare le nuove voci che si levavano nell’attivismo LGBT con la stessa curiosità di un socio appena entrato in associazione. Così fu quando decisi di accettare la sfida dell’incarico che ricopro ed Elio mi diede subito appoggio e fiducia con un “non ti conosco ma è giusto dare spazio ed opportunità a tutti” e questo fu molto motivante per un giovane attivista che muoveva i primi passi nell’associazionismo come me.

Sono tante le persone che sono state toccate dalla cultura politica e dalla voglia di cambiare il mondo di questo grande uomo e per questo siamo profondamente dispiaciuti per la prematura perdita, ci uniamo al vostro immenso dolore.

Il presidente di Arcigay Ravenna, Ciro Di Maio

Nota della Redazione:

Si ricorda che i funerali di Elio Venturi si svolgono oggi, giovedì 30 gennaio alle ore 10, con un corteo che dalla Camera Mortuaria arriverà al cimitero di Ravenna.