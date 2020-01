Teatro dei Filodrammatici di Faenza: in scena “A volte la cicogna”

Un tema molto attuale al centro dello spettacolo in scena da questo weekend al Teatro dei Filodrammatici “A volte la cicogna”. In un ricovero per anziani, tre arzille vecchiette osservano e commentano lo svolgersi degli avvenimenti intorno a loro: i ricordi di gioventù, le aspettative per il proprio futuro, e la triste realtà che le circonda. Ma lo spettacolo offre una visione leggera e spensierata, poetica a tratti, ma anche brillante e divertente, che porta a compimento un significativo lieto fine. Regia di Rita Gallegati, commedia in tre atti di Luigi Antonio Mazzoni.

Lo spettacolo sarà replicato al Teatro dei Filodrammatici, viale Stradone 7 Faenza:

venerdì 31 gennaio ore 21.00

sabato 1 febbraio ore 21.00

domenica 2 febbraio ore 21.00

venerdì 7 febbraio ore 21.00

sabato 8 febbraio ore 21.00

domenica 9 febbraio ore 21.00

sabato 15 febbraio ore 21.00

domenica 16 febbraio ore 15.30

Prenotazioni presso

– Negozio “La Mimosa” C.so Saffi, 48 Faenza Tel. 0546 22616 – Chiuso il mercoledì.

– Teatro dei Filodrammatici, nelle sere di spettacolo dalle 20.00 alle 20.30 Tel. 0546 699535

Biglietto Unico € 7,00

Tutte le informazioni sul sito www.filodrammaticaberton.it e sulla pagina Facebook “Filodrammatica Berton”.