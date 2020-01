Cervia. Gli alunni della scuola media IC2 al Teatro Chiari con la rappresentazione “Per non dimenticare”

Sabato 1 febbraio alle ore 10.30 e in replica alle 11.45 al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia andrà in scena la rappresentazione poetico-musicale dedicata alla Giornata della memoria “Per non dimenticare”.

Il progetto è a cura delle prof.sse Laura Trapani e Monica Poletti e vedrà la partecipazione attiva, quali musicisti, degli alunni della scuola media IC2 di Cervia con interventi musicali di Laura Trapani al flauto, Filippo Reina al violoncello, Monica Poletti al Pianoforte e letture a cura di Lara Croatti.