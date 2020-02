A Bagnacavallo ultimo appuntamento di Spirito e Materia con parole, musica e degustazioni

Si conclude con il quarto appuntamento, domenica 2 febbraio, la ventunesima edizione di Spirito e Materia, rassegna di incontri di parole e musica con degustazioni di prodotti e vini del territorio che la Pro Loco di Bagnacavallo promuove in collaborazione con il Comune.

Il pomeriggio si aprirà alle 15 presso la Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco con il ceramista Enzo Babini che parlerà dell’Energia della materia nella poetica dell’immagine e dell’opera ceramica. Seguirà l’intermezzo musicale con un viaggio nella canzone italiana in compagnia del duo Soul Do, Roberto Savorani e Riccardo Ruffini.

Concluderà l’incontro la parte riservata alla “materia” con degustazioni di prodotti gastronomici della Loveria di Bagnacavallo e vini dell’azienda agricola Ballardini Gabriele e Giancarlo di Boncellino. La Sala Oriani è in via Cadorna 14 a Bagnacavallo.

La manifestazione è riservata in via prioritaria ai soci, che devono prenotarsi entro il martedì precedente l’evento. L’ingresso è a offerta libera. Info e prenotazioni: Ufficio Informazioni Turistiche – tel. 0545 280898 – turismo@comune.bagnacavallo.ra.it.