Al Teatro Rasi di Ravenna va in scena la compagnia Cianove con “Le tre Moschettiere”

Domenica 2 febbraio la rassegna Ritroviamoci al Rasi, organizzata da Capit in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, porta sul palcoscenico del Teatro Rasi di Ravenna la compagnia Cianove con lo spettacolo teatrale “Le tre Moschettiere” ideato e diretto da Evelina Drianovska.

Sette personaggi per un incontro imprevedibile dal quale scaturisce una serie di equivoci e situazioni esilaranti, ma anche riflessioni sul nostro tempo e le sue storture che l’inedito “settetto” affronta in maniera risoluta al grido di “tutti per uno, uno per tutti. Sipario alle ore 15,30; biglietteria dalle ore 14,30; prezzi da 5,00 a 9,00 €.