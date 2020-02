Gli alunni dell’IC Statale “Cervia2” protagonisti del concerto “Per non dimenticare” al Teatro Chiari

Quest’oggi 1 febbraio, all’interno delle iniziative per la ricorrenza del Giorno della Memoria organizzate dall’Istituto Comprensivo Statale “Cervia 2” di Cervia, ha avuto luogo il concerto “Per non dimenticare”, presso il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, con la collaborazione del Comune di Cervia.

L’incontro è stato aperto dagli interventi del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, Giancarlo Frassineti, e dell’assessore all’Istruzione del Comune di Cervia, Michela Brunelli. Entrambi hanno sottolineato il valore formativo della memoria per la formazione delle nuove generazioni, nella quotidiana costruzione di una comunità fondata sui valori di libertà e giustizia, con la Scuola sede privilegiata per formare negli alunni un’intelligenza critica e il possesso di valori morali ed etici per saper discernere tra il bene e il male, in grado di costruire il futuro partendo da una solida conoscenza del passato e una corretta interpretazione del presente. All’iniziativa ha preso parte anche il presidente dell’Anpi di Cervia Giampietro Lippi.

Sul palco del Chiari si sono esibiti gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado dell’Istituto, preparati e guidati dalle professoresse dell’Istituto Monica Poletti e Laura Trapani, con interventi musicali della stessa Laura Trapani al flauto, di Filippo Reina al violoncello e di Monica Poletti al pianoforte, eseguendo i seguenti brani musicali, alternati a letture di poesie e brani in prosa a cura di Lara Croatti, inerenti al tema della Shoah: N. Piovani, Buongiorno principessa (dal film “La vita è bella”); M. Zannoni, Un giorno ad Auschwitz (Lettura); J. Williams, Tema dal film Schindler’s list; J. Lussu, Scarpette rosse (Lettura); E. Morricone, Gam gam; A. Frank, Sabato 15 luglio 1944 (dal Diario, Lettura); N. Piovani, La vita è bella (dall’omonimo film); F. Guccini, Auschwitz (Lettura); J. Kirkpatrick, Jump at the sun (brano klezmer); B. Dylan, Blowin’ In the Wind (Lettura ed esecuzione musicale); J. Baez, We shall overcome; F. Schiller, Inno alla gioia (Lettura); L. Van Beethoven, Coro dalla IX Sinfonia.