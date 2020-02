Lisa Manara e Ricky Ferrini in concerto al The Ale House Blues Club di Faenza

Lisa Manara ritorna al The Ale House Blues Club di Faenza con Ricky Ferrini al dobro e chitarra. L’appuntamento per il concerto è per sabato 1 febbraio alle 18.30.

Lisa Manara vince nel 2011 il concorso “Donne Jazz & Blues” di Bertinoro che le permette di partecipare ad un workshop sulla voce presso la prestigiosa Venice Voice Academy di Los Angeles. Ha aperto diversi concerti ad artisti internazionali, presso il Naima club, quali: Quintorigo,Tommy Emmanuel, Eric Sardinas, Diunna Greenleaf. Ha preso parte a diverse rassegne musicali: Imola in Musica, MEI, Pordenone Blues Festival , Pistoia Blues, Il Salotto del Jazz, Artusi Jazz Festival, Torrione Jazz Club.

Partecipa al Mei di Faenza e registra un live a Radio 2 Rai Web, è semifinalista del Tour Music Fest. Tante sono le collaborazioni tra cui : Vince Valicelli,Teo Ciavarella, Red Roots Quartet, Alessandro Altarocca, Marco Frattini, Paolo ghetti, Giorgio Cavalli, inoltre ha cantato con Renato Sellani e Franco Cerri, due miti del grande jazz.

Per tutto il 2019 ha accompagnato Gianni Morandi, come corista, nel suo tour in giro per l’Italia.

Riccardo Ferrini, è un abile chitarrista blues che si cimenta con ogni tipo di chitarra, di banjo, di dobro, e con ogni tipo di stile chitarristico, dal blues al country, dal bluegrass al finger style. Un vero fenomeno.

INFO-The Ale House : 340.9581787 – Corso Mazzini 39, Faenza. INGRESSO LIBERO.