Alla Casa Matha di Ravenna una lezione “sull’identità adriatica” con Piergiorgio Vasi

Martedì 4 febbraio, alle ore 17.00 presso l’aula maggiore della Casa Matha in piazza A. Costa 3, si terrà il terzo appuntamento all’interno del ciclo di lezioni dell’Area dell’Ambiente delle lezioni organizzate dal Dottor Piergiorgio Vasi. Per l’occasione Franco Chiarini Mauro Zanarini terranno un’interessante lezione conferenza dedicata alla cultura delle nostre regioni affacciate sull’Adriatico nell’ambito di un’analisi storica ed evolutiva dei gusti che per tanto tempo hanno caratterizzato la tavola locale. L’appuntamento inserito in più ampio programma legato ai Corsi di Istruzione Superiore curati dalla Casa Matha è aperto al pubblico.