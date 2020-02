Console Generale degli Stati Uniti a Firenze Wohlauer in visita al Porto di Ravenna

Il Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, Benjamin Wohlauer, è stato in visita al porto di Ravenna martedì 28 gennaio. Dopo aver visitato il Porto in navigazione lungo il Canale Candiano, a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto, il Console ha incontrato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Daniele Rossi, il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna, Giuseppe Sciarrone e il Vicesindaco, Eugenio Fusignani.

Nel corso del colloquio il Console ha manifestato grande interesse per il progetto di sviluppo del Porto di Ravenna, di prossima realizzazione, del quale ha condiviso l’estrema importanza per l’economia dell’intero territorio emiliano romagnolo.

La visita a Ravenna è stata anche l’occasione per ribadire lo storico legame tra Ravenna e gli USA, legame del quale in ambito portuale resta testimonianza, vista la presenza della U.S. Naval Air Station a Porto Corsini, dove operarono durante la Prima Guerra mondiale aviatori statunitensi con idrovolanti italiani e che fu la prima e unica base americana attiva in Italia durante la Grande Guerra.