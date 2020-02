Man bassa di medaglie per il Team Romagna Judo a Cesena

Sabato 1° febbraio i piccoli judoka hanno partecipato alla 31° Rassegna “Epifania judo e armonia” a Cesena, prima gara per l’ anno 2020. Hanno partecipato per la categoria Bambini: Bertozzi Giulio, per la categoria fanciulli: Pellicone Anna Tea, Balestrazzi Goele, Chiarini Rebecca, Giacinto Tommaso, Di Tullio Aron, Borghetti David ed infine per la categoria Ragazzi: Cortesi Simone, Cortesi Riccardo, Bertozzi Leonardo, Migliori Alessandro, De Matteis Luca, Dollaku Giulia,Lofaro Lucia, Zennaro Morgan, Larghetti Marco, Ramponi Noemi, Zannoni Paolo,Timofei Polisso.

Tutti i piccoli atleti hanno disputato tre /quattro incontri nelle varie categorie e non facendosi sopraffare dalll’emozione vincendo tutti gli incontri.

Domenica 2 febbraio invece gli esordienti A, cadetti e juniores hanno partecipato sempre a Cesena al “15° Trofeo Loris Romagnoli “. Sono saliti sul gradino più in alto per la categoria Esordienti A: Cardaropoli Gianluigi Kg 55, Balestazzi Elena Kg 40, per i Cadetti: kg 73 Francesco Camerani , per gli Juniores: Rondinini Maia Kg 70 vincendo tutti gli incontri prima del termine per Ippon. Medaglia di Bronzo per Minoccheri Filippo categoria cadetti Kg 73.

Ben figurando sono arrivati ai piedi del podio Budini Manuel, prima esperienza nella categoria Esordienti A e Gabelli Andrea categoria Cadetti.