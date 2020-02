Numeri in crescita per il Mar di Ravenna. De Pascale e Signorino: “scommessa vinta”. Per il 2020 Paolo Roversi e Dante

E’ tempo di bilanci per il Museo d’arte della città di Ravenna che ha chiuso il 2019 con dati positivi: 52.337 visitatori, registrando un + 80% rispetto al 2017 e un + 45 % rispetto al 2018.

“Siamo soddisfatti” hanno dichiarato il sindaco Michele de Pascale, l’assessore alla cultura Elsa Signorino, Presidente del MAR Mauro Brighi, e Maurizio Tarantino, Direttore del museo di Via di Roma, in occasione della conferenza stampa tenutasi quest’oggi in municipio.

Proprio Tarantino ha sottolineato gli sforzi fatti negli ultimi anni, per potenziare l’offerta culturale della città di Ravenna in tutto l’arco dell’anno, ricercando nuovi pubblici e nuove espressioni artistiche. Sono stati oltre 45mila i visitatori delle mostre del Mar, e 7000 sono entrati nel museo per le iniziative ospitate.

Nel dettaglio: 45.096 (Biglietteria SIAE) 52.337 (totale) con percentuali del 46% nel 1 semestre e del 54% nel 2 semestre

Gli incassi sono stati 185.318 € (143.000 € biglietteria / 42.000 € bookshop), il 12% circa del bilancio complessivo del MAR

Visitatori paganti: 52,2% (media nazionale musei analoghi: 49,5%) – Costo medio biglietto: 6,5 (media nazionale musei analoghi: 4,6)

E’ un trend in crescita, confermato dagli incassi: che hanno fatto registrare un + 125% rispetto al 2017, + 32% rispetto al 2017. Segno meno solo nel confronto con gli incassi del 2016, che furono superiori al 2019 del 30%.

“I valori delle istituzioni culturali si misurano su indicatori qualitativi e non quantitaviti – ha spiegano l’assessore Signorino – e gli esiti dell’ultimo anno del Mar sono interessanti. Quando decidemmo di posticipare gli eventi espositivi dalla primavera all’autunno, scegliemmo di affrontare un sfida, un scommessa rischiosa. Oggi la proposta culturale dell’autunno ravennate è ricca e varia e possiamo dire di averla vinta”

Altro aspetto sottolineato con soddisfazione dall’assessore è stato l’ampliamento dei pubblici del Mar: “con un’offerta così articolata, come quella del 2019, il museo riesce ad avvicinare pubblici lontani: dai bambini a tutti coloro non abituati a visitare un museo”. E proprio in linea con l’idea di un museo “aperto” a tutti, è stato annunciato che sarà aperto l’ingresso al museo anche sul lato che dà sui giardini pubblici: “vogliamo stabilire un rapporto diretto tra museo civico e spazio di aggregazione. Vogliamo che i cittadini entrino per fare un “passeggiata nell’arte”.

Il nuovo ingresso, attivo probabilmente a partire tra l’autunno 2020 e la primavera 2021, comporterà anche la seconda importante novità: il ricollocamento della collezione permanente del mosaico contemporaneo, dal chiostro del pian terreno, ad un’altra sede.

Sui dati 2019 del Mar il Sindaco de Pascale si è detto soddisfatto: “il numeri del Museo della Città si inseriscono sui dati complessivi positivi del turismo a Ravenna negli ultimi 12 mesi. Quando aumentano le sinergie tra le istituzioni culturali, ne beneficia sia il cittadino che il turista” ha sottolineato De Pascale, riferendosi sia al Museo Classis, sia alle due importanti novità che interesseranno la cultura ravennate: il museo Byron, e il Museo Dantesco e Casa di Dante.

Sempre guardando al futuro, De Pascale ha sottolineato che il Mar tornerà ad essere l’istituzione di riferimento per la Biennale del Mosaico del 2021, e quindi sarà uno dei protagonisti dell’autunno dantesco, del VII centenario.

La conferenza stampa si è conclusa con un ultimo commento sui dati: “Parliamo di un’importante istituzione culturale e il parametro interessante è quello relativo al numero di ingressi e non quello relativi agli incassi” – hanno sottolineato De Pascale e Signorino -. Nel 2016 si è conclusa una stagione del Mar, ora stiamo scrivendo una nuova pagina di crescita e sviluppo”.

Per quanto riguarda il 2020, sarà un anno di ricco di novità e di eventi per il MAR – ha spiegato il Presidente del MAR Mauro Brighi -: “proseguiamo sul filone delle grande fotografia e poi in autunno Dante”.

L’inverno sarà dedicato ai più piccoli, mentre in primavera si inaugurerà la grande mostra del fotografo ravennate Paolo Roversi, prima firma italiana del calendario Pirelli e noto per le sue collaborazioni con Diór, Armani e Chanel.

La mostra, a cura di Chiara Bardelli Nonino e con le scenografie di Jean Hugues De Chatillon, vedrà una selezione di immagini inedite, principalmente dedicate alla figura femminile. Donne senza tempo, creature misteriose e affascinanti. Non mancheranno gli scatti dedicati a Ravenna, alla sua città, luogo del cuore e dell’anima, sfondo privilegiato della giovinezza del fotografo.

L’autunno sarà invece caratterizzato dall’avvio delle celebrazioni dantesche con un progetto espositivo intitolato: Dante. Gli occhi e la mente. Due mostre speculari: Le arti al tempo dell’esilio a cura di Massimo Medica e Un’epopea popolare, a cura di Giuseppe Antonelli con una sezione d’arte contemporanea a cura di Giorgia Salerno e Davide Caroli. Due mostre speculari che proveranno a mettere in relazione le forme d’arte che Dante poteva vedere al tempo del suo esilio con la visione che abbiamo di lui oggi nell’arte e nella cultura popolare.

Da una parte pittura, scultura, miniatura, oreficeria, ma anche i mosaici, gli affreschi e le architetture diffuse nel territorio agli inizi del Trecento; dall’altra la pervasività della figura e dell’opera di Dante che, attraverso sette secoli, valica i confini dei generi e investe i mezzi di comunicazione più diversi, raggiunge persone di età, estrazione, provenienza differente, divenendo un’icona della cultura in Italia e della cultura italiana nel mondo.