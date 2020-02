Al Teatro Rasi di Ravenna i laboratori di disegno e pittura con l’illustratore Luca Caimmi

Proseguono gli incontri laboratoriali di disegno e pittura per bambini dagli 8 ai 12 anni- giovedì 6, 13 e 20 febbraio, dalle 17 alle 19 nella saletta Mandiaye N’Diaye del Teatro Rasi di Ravenna – condotti dall’illustratore Luca Caimmi con letture introduttive a cura di Sara Panzavolta, libraia per ragazzi ed esperta di letteratura per l’infanzia. Nel quarto e ultimo incontro del 20 febbraio le opere verranno presentate ai genitori in una mostra accompagnata da letture a cura di Sara Panzavolta di Momo Libreria per Ragazzi di Ravenna.

Il laboratorio, condotto dall’illustratore Luca Caimmi – autore delle immagini che accompagnano la Stagione dei teatri, la Stagione dei piccoli e il programma Ragazzi a teatro – prevede la realizzazione di lunghe storie di carta, disegnate a partire dalle surreali rime dello scrittore e pedagogista del Novecento Gianni Rodari. I testi verranno modificati mediante storpiature e cambi casuali, producendo nuovi protagonisti e situazioni. Le immagini saranno create con tecniche miste, utilizzando la macchia come forma creativa e partendo dal presupposto che… quello che pensiamo sia un errore è invece invenzione.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Il Teatro Rasi è in via di Roma 39. Informazioni: tel. 0544 36239.