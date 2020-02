Alla scuola Mazzini di Cervia si parla dei nuovi servizi ambientali a Milano Marittima

È in programma mercoledì 5 febbraio, alla Scuola Mazzini di via Jelenia Gora alle ore 20, l’incontro per parlare dell’avvio dei nuovi Servizi ambientali a Milano Marittima nord dall’estate 2020. Organizzato dal Consiglio di zona n. 2, in collaborazione con Hera spa e l’Amministrazione comunale, l’iniziativa, rivolta alle utenze domestiche, presenterà il nuovo progetto di raccolta differenziata.