Cervia. Al Teatro Comunale incontro con gli attori dello spettacolo “La Classe”

Mercoledì 5 febbraio alle 18 al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia è in programma un incontro gratuito aperto al pubblico con gli attori Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Brenno Placido, protagonisti dello spettacolo “La classe” in programma martedì 4 e mercoledì 5 febbraio alle ore 21 Teatro Comunale di Cervia.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Tecnè, Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale e Phidia e con il sostegno di Amnesty lnternational – Sezione Italia.

L’incontro è gratuito ed aperto a tutti.

per info cral@comunecervia.it