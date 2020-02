Cervia. Grazie alla serata alla Casa del Volontariato, raccolti 630 per un nuovo macchinario per l’Alberghiero

Ha avuto un ottimo risultato la serata di raccolti fondi organizzata alla Casa del Volontariato, in favore dell’Istituto Alberghiero di Cervia, per acquistare una nuova macchina temperatrice per il cioccolato

“Quando si hanno ottimi ingredienti è più facile mettere a tavola ottime pietanze! – commentano gli organizzatori – Portando il paragone della cucina alla serata di venerdì 31 gennaio presso la Casa del Volontariato, possiamo dire che il risultato è stato veramente ottimo. Grazie alla tombola sono stati raccolti 435 euro e l’associazione CO.SI.STRA. ha donato altri 200 euro alla somma già raggiunta”.

La serata è iniziata con la presentazione di un video dei ragazzi dell’Istituto per sensibilizzare la platea e non solo all’acquisto della nuova macchina.

Gli studenti e i docenti dell’alberghiero di Cervia, presenti all’evento, hanno ringraziato la Casa del Volontariato che ha accolto con entusiasmo il loro progetto e ha dimostrato loro come sia possibile creare una proficua rete di solidarietà e collaborazione all’interno della comunità cervese.

“Inaspettata e gradita inoltre è stata la donazione della CO.SI.STRA. – è stato il commento della responsabile dell’Istituto Alberghiero.- È importante che la comunità cervese e non solo continui a sostenere questi ragazzi.”

Sul sito https://www.ideaginger.it/progetti/la-cioccoscuola.html# potete “toccare con mano” il lavoro svolto dagli studenti e dare il vostro contributo.