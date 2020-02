“Cotignola 1451”, nuovo progetto per riscoprire la storia cittadina attraverso i cinque rioni

Mercoledì 5 febbraio alle 20.30 a Palazzo Sforza di Cotignola (corso Sforza 21) si terrà la conferenza di presentazione del progetto “Cotignola 1451”, uno studio che ha preso in considerazione le diverse evoluzioni degli stemmi rionali a partire da quanto definito nello statuto del 1966, luogo in cui vennero istituiti sulla base di stemmi di antiche famiglie cotignolesi. Il progetto nasce per riscoprire, attraverso i simboli, occasioni di condivisione, di aggregazione sociale e di promozione culturale: il piacere di trovarsi insieme coinvolti in un progetto che in modo trasversale unisce tutte le età. La conferenza si aprirà con una breve premessa della presidente della Pro Loco, Angela Morganti, e a seguire ci sarà il saluto del sindaco di Cotignola Luca Piovaccari. Nel corso della serata sarà illustrato il progetto di riqualificazione degli stemmi dei quattro rioni e del Borgo, realizzato graficamente da Martina Minto. L’incontro è introdotto e moderato da Emanuele Tonini.

L’iniziativa è a cura di Pro Loco Cotignola e patrocinata dal Comune di Cotignola. L’ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni contattare la Pro Loco Cotignola al numero 0545 42182.