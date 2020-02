Il 4 febbraio nuova seduta della Consulta di Villa San Martino-Zagonara

Martedì 4 febbraio alle 20.30 nella sede del Centro Civico di Villa San Martino (ex scuola elementare) di via provinciale Bagnara 78 è in programma la seduta della Consulta di Villa San Martino – Zagonara.

Nel corso della seduta si parlerà degli aggiornamenti sullo stato della “Pungela” con lo studio Enser e della pista ciclabile che collega la frazione con Lugo. Interverranno il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessore ai Lavori pubblici e al Decentramento Veronica Valmori e l’ingegner Fabio Minghini, dirigente Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo.