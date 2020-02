Rione Rosso su svincolo dei cavalieri: “In questo modo si perde identità del Niballo”

“Smettiamola di parlare di vincolo, che non è il problema del Niballo, e parliamo di temi seri: politiche per avvicinare nuovi giovani e non per “raccattare i vecchi” che sono usciti; regolamenti tecnici federali non in linea con la storia della nostra manifestazione; idee e percorsi per la formazione di nuovi futuri cavalieri e non regolamenti per svincolare chi la sua storia l’ha già fatta” afferma Edoardo Caselli, socio del Rione Rosso di Faenza, che si dice dispiaciuto “per la diffusione di informazioni spesso non corrette o parziali e si rivolge alla Città e al mondo del Niballo con le parole innanzitutto dei suoi soci, per cercare di rendere chiare le proprie convinzioni sul grande tema dello svincolo dei cavalieri del Palio di Faenza.”

“Sin dall’inizio del confronto tra i cinque Capi Rione – affermano dal Rione Rosso – noi siamo sempre stati fermi sulla nostra posizione di mantenimento del vincolo. Principio ribadito anche il 27 gennaio 2020, data in cui è stata votata la proposta per la modifica al Regolamento Generale del Niballo – Palio di Faenza al Capitolo III | «DEI CAVALIERI GIOSTRANTI – Art. 32 – REGOLE GENERALI PER I CAVALIERI GIOSTRANTI che rende possibile lo svincolo di un cavaliere dopo cinque anni di assenza dal campo di gare, oppure dopo un solo anno ma previo accordo consensuale tra i due Rioni coinvolti. La modifica sarà operativa da gennaio 2023 e la votazione si è conclusa con 6 voti a favore della modifica e il solo voto contrario del nostro Rione.”

“Spetterà ora al Consiglio Comunale approvare o meno questo importante cambiamento della mostra Festa. Il Rione Rosso, per specificare meglio quanto ha sempre ritenuto giusto per una manifestazione unica nel suo genere e nella sua identità, si limita a riportare ciò che due nostri rionali hanno scritto in questi giorni: una sintesi perfetta del vero spirito del Palio del Niballo così come lo si vive in via Campidori nel nostro Rione” aggiungono i soci del Rione Rosso.

“Il vincolo ai Cavalieri è sia un percorso già storicizzato e realizzato come passaggio di costruzione identitaria, sia un’opportunità: un’originalità esclusiva che serve a specificare in senso assoluto il culmine del mese del Palio, il momento finale e di maggior tensione, quello dell’ultima ora al campo di gara la quarta domenica di giugno. Tornare indietro sull’appartenenza significa ridiscutere radicalmente la personalità di una manifestazione che non dipende da diametro degli anelli, da tempi a cronometro, da punteggi o meccanismi di batterie e finali, ed evidentemente neanche da rancori personali e invernali”

Claudio Ossani

“La logica del vincolo è accettata da ognuno di noi quando, per la prima volta, difende i colori del proprio Rione in una manifestazione del Niballo. La logica del vincolo non è imposta a nessuno: sono le regole del gioco, sono chiare, sono scritte e nessuno è obbligato a partecipare nel caso in cui non si sentisse tutelato”.

Edoardo Caselli

“Se un Cavaliere, vincente o emergente, di talento o di mestiere, davvero fortissimo o addirittura iconico, non corre più il Palio del Niballo per il Rione che per primo ha creduto in lui, è soltanto perché lo scontro la sua condotta e la linea politica rionale è ritenuto insanabile e irrecuperabile da entrambe le parti”.

Claudio Ossani

“Il Rione non è mai obiettivo personale, è unione di intenti verso obiettivi comuni”.

Edoardo Caselli

“La metafora delle persone che si amano, si sposano, consumano un rapporto di dieci anni o anche di uno soltanto ma pazzesco e di passione travolgente, e poi divorziando restano schiave del loro passato, beh, nel Niballo non regge e non si sostiene, semplicemente perché dimentica l’elemento popolare che deve continuare a essere il cuore del nostro Palio. Per il Cavaliere che ritiene di aver subito un torto o di essere stato ostacolato e bloccato dal proprio rione di appartenenza è molto più facile andarsene che (ri)conquistare la fiducia dei rionali. Ma i cavalieri passano e i rioni restano, i capricci forse convengono a entrambi, ma le scelte e le decisioni di un Consiglio e di una dirigenza sono sempre l’espressione di un confronto interno a una libera associazione di promozione sociale, legittimata dal voto popolare dei suoi soci. Se cambiano le regole del gioco del Niballo – Palio di Faenza, significa che allora c’è qualcuno che vuole cambiare anche il gioco”.

Claudio Ossani

“È per questo che, ascoltati i nostri soci, ora ci chiediamo: i popoli degli altri Rioni di Faenza sono tutti d’accordo con il cambio delle regole sul vincolo ai cavalieri?” concludono dal Consiglio del Rione Rosso.