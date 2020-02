Scuola “Sacro Cuore” di Lugo organizza incontro con Roberto Matatia per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria 2020 la Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Sacro Cuore” ha organizzato per mercoledì 5 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, in Via Emaldi 82 a Lugo, l’incontro con lo scrittore Roberto Matatia. L’incontro è aperto al pubblico ed ha il patrocinio del Comune di Lugo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.