Unione faentina, al via nuovo percorso partecipativo per avviare collaborazione di vicinato

Prende avvio Vicini si diventa, il percorso partecipativo promosso dall’Unione della Romagna Faentina e sostenuto dalla LR 15/2018 dell’Emilia Romagna che ha come oggetto l’elaborazione di nuovi strumenti amministrativi che permettano e incentivino la riqualificazione, la collaborazione e la co-gestione di beni comuni urbani in particolare nei contesti di edilizia residenziale pubblica (erp), edilizia residenziale sociale (ers) ed emergenza abitativa.

A seguito del successo della sperimentazione di alcune modalità innovative di rigenerazione sociale fra assegnatari di alloggi erp ed ers portate avanti da ACER e ASP in via Fornarina e in via Corbari a Faenza, l’Unione della Romagna Faentina ha ideato Vicini Si Diventa con lo scopo di allargare il raggio di azione del percorso: non interesserà infatti solo gli spazi comuni (sale condominiali, lavanderie comuni, giardini…) o la convivenza interna ai condomini o caseggiati, ma comprenderà anche il vicinato di quartiere o isolato circostante.

Le aree di progetto individuate sono diffuse in tutta l’Unione e ciascuna prevede peculiarità diverse di modo che i risultati possano essere successivamente applicati anche agli altri contesti in cui si trovano alloggi erp/ers/emergenza abitativa. “Nello specifico – spiegano dall’Unione faentina – per sperimentare più a fondo la dimensione di quartiere, gli operatori di progetto si concentreranno sull’isolato fra via Fornarina e via Saviotti a Faenza; per trovare soluzioni condivise di convivenza in contesti isolati, è stata identificata l’area abitativa in prossimità dell’alloggio di Via Lugo 91 a Faenza; per collaudare la co- progettazione di attività fra vicini di casa all’interno del centro storico, saranno coinvolti gli esercenti e gli abitanti di vicolo Pasolini a Faenza, nello specifico riguardo l’animazione e la presa in cura del cortile su cui si affaccia l’Associazione Prometeo, partner di progetto; condominio ACER invia Oriani n. 2/C a Riolo Terme e un condominio ACER/ASP in via Giovanni XXIII n. 351 a Castel Bolognese per la raccogliere nuove proposte e soluzioni innovative sui regolamenti d’uso degli alloggi ERP.”

Le facilitatrici di Villaggio Globale, cooperativa sociale con un’esperienza ventennale nell’organizzazione di progetti di innovazione sociale, cittadinanza attiva e processi partecipativi, si occuperanno di coinvolgere abitanti, associazioni ed esercizi commerciali che si trovano all’interno delle aree individuate per promuovere in primis una conoscenza reciproca e successivamente una collaborazione all’interno del vicinato. La fase di conoscenza e sondaggio si svilupperà fra febbraio e marzo, mentre ad aprile inizieranno ilaboratori partecipativi in cui i cittadini saranno occupati in attività di ascolto reciproco e di scambio di informazioni e competenze e potranno far emergere bisogni e criticità e proporre soluzioni condivise e innovative. Dopo una fase di analisi ed elaborazione dei dati raccolti, gli stessi vicini saranno coinvolti nella

sottoscrizione e di tre “patti di abitazione”, e nella stesura di proposte concrete per la revisione di alcuni protocolli amministrativi relativi all’uso degli alloggi, al fine di migliorare, in una logica partecipata che attenui conflittualità e crei valore all’interno della comunità locale, le condizioni di vita dei propri cittadini e di coloro che si trovino nel territorio dell’Unione.

Il progetto terminerà con un evento pubblico durante il quale la cittadinanza potrà conoscere i risultati ottenuti e i contenuti elaborati durante il percorso e consegnerà all’Amministrazione Comunale il Documento di Proposta Partecipata, cioè il prodotto finale del processo partecipativo di cui l’Amministrazione si impegna a tenere conto nelle sue deliberazioni. Parallelamente alla partecipazione fra vicini, opererà il Tavolo di Negoziazione, strumento di coordinamento che ha il compito di suggerire indirizzi, osservazioni tecniche e proposte allo staff di progetto e di analizzare i dati, le idee e le bozze di lavoro elaborate dai partecipanti riguardo al Documento di Proposta Partecipata e alla sua convalidazione. Al momento il Tavolo di Negoziazione è composto dai firmatari di progetto: Comune di Faenza, Comune di Castel Bolognese, Comune di Brisighella, Comune di Casola Valsenio, Comune di Solarolo e Comune di Riolo Terme; ACER Ravenna; ASP Romagna Faentina; Organismi consultivi dei Quartieri Borgo, Centro Nord, Centro Sud, Reda e Granarolo; Associazione Prometeo . Il Tavolo di Negoziazione è tuttavia aperto all’adesione di ulteriori portatori di interesse, che possono essere interessati ai temi trattati da Vicini Si Diventa, alle aree di progetto o alle modalità del processo partecipativo: è possibile aderirvi in qualsiasi fase del percorso.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sugli eventi futuri del percorso, è possibile visitare il sito dedicato: www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Partecipazione-e- Cittadinanza-attiva/Vicini-si-diventa.

CONTATTI:

Sara Gini – Facilitatrice del percorso / Villaggio Globale Coop.Sociale mail: sgini@villaggioglobale.ra.it.

Beatrice Cevolani – Facilitatrice del percorso / Villaggio Globale Coop.Sociale mail: beatrice.cevolani@gmail.com.