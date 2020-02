A Russi presentazione di “Archivio Vivo”: un progetto di teatro, cinema e letture

Giovedì 6 febbraio 2020, alle ore 20.45, nella sala Pier Franco Ravaglia presso il Centro Culturale Polivalente in via Cavour 21 a Russi (RA) l’Amministrazione Comunale e la compagnia Le belle bandiere presentano ARCHIVIO VIVO 2019 – 2021, un progetto di teatro, cinema, letture e incontri dedicato alla storia e alla memoria di tutti. Saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Russi Grazia Bagnoli, i direttori artistici della compagnia, Elena Bucci e Marco Sgrosso, Nicoletta Fabbri per la cura del progetto, i collaboratori Stefano Bisulli, per l’archivio video e le riprese, Andrea De Luca, per l’archivio fotografico e un gruppo di attori del Laboratorio Teatrale Permanente. Nel corso della serata verrà presentato il lavoro che si sta realizzando attraverso letture, fotografie, la proiezione di pochi minuti del documentario che verrà terminato alla fine del triennio. Sarà idealmente aperto al pubblico il laboratorio di creazione della compagnia con tutte le sorprese e le domande che accompagnano questo processo di reperimento e invenzione.

Il documentario è incentrato sulla storia della compagnia Le belle bandiere, con particolare attenzione ai progetti realizzati a Russi e in Romagna, e del Laboratorio Permanente, ma sta anche diventando parte di un racconto molto più ampio che si proietta verso nuove creazioni.