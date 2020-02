Ravenna, a Il Tempo Ritrovato ospiti il regista Marco Tullio Giordana e il giornalista Lirio Abbate

Il racconto del crimine organizzato tra letteratura, giornalismo e cinema saranno al centro dell’incontro con il regista Marco Tullio Giordana, il giornalista Lirio Abbate, autori del libro “Il rosso e il nero – il romanzo della peggio gioventù” (Solferino), da cui sarà tratto il prossimo film di Giordana, dialogheranno con lo scrittore Matteo Cavezzali giovedì 6 marzo alle 18 alla Biblioteca Classense di Ravenna per la rassegna Il Tempo Ritrovato.

Dagli anni Ottanta ai tempi nostri, il racconto delle trame proibite della storia italiana ruota intorno al più grande furto di informazioni mai tentato e a due personaggi opposti ma vicini. Tito, il rosso, è in carcere per l’omicidio di una nobildonna; Achille, il nero, è un terrorista di destra che non si rassegna alla piccola criminalità ma ha grandi ambizioni.

Marco Tullio Giordana, vincitore di 4 David di Donatello, è regista di film che hanno raccontato la storia italiana come “I cento passi” (2000), “La meglio gioventù” (2003) e “Romanzo di una strage” (2012) Il cinema di Marco Tullio Giordana in rapporto con la Storia, dal Fascismo alle rivolte sessantottine, dalla violenza negli stadi al fenomeno dell’immigrazione in Italia, dal terrorismo degli anni. Lirio Abbate è giornalista esperto di mafia e vicedirettore de L’Espresso.