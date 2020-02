A Milano Marittima tornano Gigi e Andrea

Sabato 8 febbraio 2020, a Casa Margot di Milano Marittima, nell’ambito della rassegna “Good food… Good entertainment”, torna lo show della coppia iconica della comicità italiana Gigi & Andrea. E dopo le risate si riflette con il libro biografico di Roncato.

Dopo il fascino evergreen di Ronn Moss, le gag esilaranti di Gianluca Impastato ed i casting del regista Federico Moccia, la grande comicità italiana torna protagonista sabato 8 febbraio (dalle ore 20) al ristorante Casa Margot di Milano Marittima che, per il quarto appuntamento della rassegna “Good food… Good entertainment”, ospita una coppia iconica della comicità italiana: i mitici Gigi&Andrea, all’anagrafe Gigi Sammarchi ed Andrea Roncato.

Un duo comico che ha segnato un’epoca della televisione italiana e che, seppur con percorsi professionali diversi, ha saputo rilanciarsi artisticamente con grande successo. Vincitori di Telegatti e ospiti fissi negli anni ’80 di trasmissioni cult come “Domenica In”, “Festival” e “Grand Hotel”, Gigi e Andrea regaleranno un medley della loro ricca produzione comica, ripercorrendo gli anni ruggenti della riviera romagnola e le tappe più significative di una strabiliante carriera attorale che li colloca ad honorem tra gli immortali della televisione italiana.

Dopo lo show, Gigi e Andrea saranno a disposizione del pubblico per chiacchiere in libertà, autografi e selfie. Al termine, Andrea Roncato presenterà il suo libro “Ti avrei voluto” in cui l’attore bolognese ripercorre gli appunti di una vita che, tra baratri e rinascite, gli ha regalato affetti, soddisfazioni professionali e qualche struggente rimpianto.