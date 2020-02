“I love paper”: in programma anche laboratori per grandi e piccoli al Museo d’Arte della Città di Ravenna

Continua “I love paper. Mondi di carta in gioco”, la nuova mostra animata per famiglie che Immaginante – Laboratorio museo itinerante ha in programma fino al 1 marzo al Mar – Museo d’arte della città di Ravenna (via di Roma 13). La mostra, dedicata ai bambini dai due ai dieci anni, rientra nella seconda edizione della rassegna “Il Mar dei Bambini”.

Le visite animate per le famiglie si tengono il venerdì (turno unico alle 16.30) e di sabato e domenica con turni alle 10, 11, 14.30, 15.30 e 16.30. Per i nidi e le scuole dell’infanzia e primaria i turni sono il martedì e il mercoledì mattina a partire dalle 9 e il giovedì e il venerdì tutto il giorno con turni anche pomeridiani a partire dalle 13.30. Le visite durano un’ora e si prenotano al 334/2804710 (anche su WhatsApp, costo del biglietto 5 euro a persona, gratis insegnanti ed educatori).

Alla mostra è legata una rassegna di laboratori per famiglie che si tengono la domenica pomeriggio nell’aula didattica del Mar. Domenica 9 febbraio alle 15 è in programma “Mosaici di carta” a cura di Immaginante e in collaborazione con “Mobili in cartone” by Arcadia-Ravenna. I bambini dai 3 agli 8 anni lavoreranno con ritagli di cartone recuperati e reinterpretati in chiave musiva. I laboratori si prenotano al 334/2804710 e costano 10 euro a bambino.

Legato alla mostra è anche l’evento speciale che si tiene nella Casa Atelier di Immaginante, in via Carrari 19 a Ravenna. Per gli adulti, sabato 8 febbraio dalle 16 alle 18.30 è in programma il workshop, con aperitivo a tema, “Teatrini di carta”. Alessio Caruso e Arianna Sedioli, ispirandosi ad alcune opere pittoriche, insegneranno ai partecipanti come costruire teatrini leggeri e smontabili con la carta, utili come sfondo per inventare storie. Il costo è di 25 euro comprensivi di aperitivo (20 per chi accompagnerà le proprie classi alla mostra).