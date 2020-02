Bagnacavallo. Cambiano temporaneamente gli orari dello Sportello Sociale Educativo

Da domani cambieranno temporaneamente giornate e orari di apertura dello Sportello Sociale Educativo di Bagnacavallo, che ha sede in Palazzo Vecchio.

In virtù della modifica, necessaria per esigenze organizzative, lo sportello sarà aperto al pubblico il martedì dalle 14.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 13.30.