Sono un ciclo amatore e nel corso delle mie escursioni in bicicletta ho riscontrato delle situazioni di degrado ambientale a dir poco vergognoso sia lungo l’argine dei Fiumi Uniti, all’altezza del ponte di acciaio che collega Lido Adriano a Lido di Dante, sia in tutta la zona della valle Piomboni, dove vi sono capanni fatiscenti e rifiuti ovunque. Vi è anche uno sfascia carrozze probabilmente improvvisato, e c’è eternit (amianto) diffuso, per non parlare della zona dietro l’ex locanda de Mor, divenuta praticamente una discarica improvvisata.

Dove sono le nostre istituzioni locali che da decenni governano il territorio? E’ una vergogna.

Gianluigi C.