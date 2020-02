Il FAI di Ravenna promuove un corso gratuito sulla storia e l’arte ravennate per cittadini di origine straniera

La Presidenza FAI Emilia Romagna in collaborazione con la Delegazione FAI di Ravenna, il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione del Seminario arcivescovile-archidiocesi di Ravenna-Cervia promuove un corso gratuito sulla storia e l’arte ravennate rivolto prevalentemente a cittadini di origine straniera.

Il corso intende preparare persone che possano poi coinvolgere i propri conterranei nella vita culturale locale, in un processo di reciproco scambio e apprendimento e nell’ottica di un patrimonio comune da conoscere, rispettare, amare e salvaguardare. Il corso è possibile grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Ulteriori informazioni sull’iniziativa in www.faipontetraculture.it

Il corso, in lingua italiana, alterna lezioni in classe con visite guidate al territorio e ai suoi monumenti.

Le lezioni tratteranno dei principali momenti della storia ravennate e delle relative testimonianze storiche, architettoniche, documentarie. Gli incontri avranno inizio sabato 22 febbraio e si concluderanno entro il mese di aprile.

Le lezioni si terranno nella Sala Don Minzoni in piazza Duomo, 4, il martedì dalle ore 17 alle ore 19,30. Le visite si terranno il sabato mattina, dalle ore 10 alle ore 12. 30, nei monumenti che verranno indicati nel programma. Un secondo modulo prevede la frequenza di sole visite guidate in numero di quattro, che verranno effettuate nei mesi di settembre e ottobre, riservate agli interessati che non possano frequentare le lezioni e aperte anche eventualmente a famiglie e amici dei partecipanti.

Gli iscritti parteciperanno alle giornate FAI di Primavera 2020, il 21 e 22 marzo.

Per maggiori info clicca Fai Ponte tra Culture Bando 2020