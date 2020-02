Lavezzola. Decine di carassi e piccoli pescegatto salvati dalle Guardie volontarie FIPSAS

Ieri 5 febbraio il Gruppo di Guardie volontarie FIPSAS è intervenuto in località Frascata a Lavezzola, per mettere in salvo decine di carassi e piccoli pescegatto finiti in un manufatto per l’irrigazione dei campi. Il pesce recuperato, per un peso totale attorno ai 60 kg, era in un grave stato di sofferenza.

La segnalazione al Gruppo di Guardie volontarie FIPSAS è arrivato dal Cosorzio di Bonifica di Lugo. “Da sempre le guardie FIPSAS sono attive per il recupero e la prevenzione ambientale nel nostro territorio” ha commentato il resposabile Gianni Orsoni .