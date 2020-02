Ravenna. Gli studenti di Scienze ambientali in visita alla Chiusa di San Bartolo e all’idrovoro di Fosso Ghiaia

Ieri mattina, 5 febbraio, 16 studenti del I° anno del corso di Analisi e Gestione dell’Ambiente di Scienze Ambientali – Università di Bologna- accompagnati dalla Prof.ssa Sonia Silvestri e dal Dott. Nicolas, hanno visitato la Chiusa di San Bartolo, sul fiume Ronco, e l’idrovoro di Fosso Ghiaia, seguendo idealmente il percorso del Canale del Mulino di San Bartolo, canale irriguo che dalla presa sul Ronco arriva nella Pineta di Classe non lontano dall’impianto idrovoro.

“L’importanza di questi incontri è quella di far conoscere ai futuri tecnici e scienziati le problematiche idrauliche del territorio ravennate e di come sia fondamentale l’opera di bonifica nella risposta alle attualissime problematiche dei cambiamenti climatici e del consumo di suolo” sottolineano dal Consorzio di Bonifica della Romagna.

Presso Chiusa San Bartolo gli studenti hanno approfondito, coi tecnici del Consorzio, le funzioni dell’Ente, la funzione/gestione della chiusa e del Canale irriguo del Molino a introduzione dell’importante tema dell’irrigazione, funzione primaria del Consorzio a supporto dell’agricoltura e dell’economia locale.

I tecnici consortili hanno quindi accompagnato gli studenti all’idrovoro di Fosso Ghiaia dove sono stati approfonditi i temi della bonifica e della difesa idraulica traendo spunto dalle mappe della rete dei canali che riportano le altimetrie del territorio.

Gli studenti hanno potuto ripercorrere le vicissitudini di quei territori capendo il principio di funzionamento dell’idrovoro Fosso Ghiaia, dalla sua costruzione ad oggi: dal vecchio impianto a gasolio dei primi del ‘900, ora non più in funzione, all’impianto degli anni ’70 fino ai potenziamenti e ammodernamenti tecnologici attuali che permettono, attraverso un sistema di telecontrollo, la gestione anche da remoto degli impianti.