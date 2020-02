Acclamato dalla critica ed applaudito sino ad oggi da oltre 200.000 spettatori, con innumerevoli sold out lo spettacolo Alis andrà in scena a Ravenna nelle date del 16, 17 e 18 aprile, alle ore 21. In 4 anni ALIS ha fatto 9 tour toccando oltre 40 città europee, con 149 spettacoli in 39 settimane di programmazione. Uno show che è stato definito “Un fenomeno unico nel suo genere, uno show mondiale che incanta”. E’ ideato, prodotto e presentato da Le Cirque World’s Top Performers, la più grande compagnia d’Europa.

“ALIS prenderà per mano lo spettatore – spiegano dall’organizzazione – e farà scoprire nuove avventure e nuove meraviglie che emozioneranno e sorprenderanno. Per tutti sarà un viaggio immaginario appassionante nelle atmosfere ispirate ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e alla letteratura fantastica dell’800. Quasi 2 ore di spettacolo per un pubblico di tutte le età, senza interruzioni e senza animali. Sarà una versione completamente inedita, con nuovi artisti, nuovi numeri straordinari a terra e aerei, tutti con i migliori artisti del Nouveau Cirque. Uno show mai visto prima, con un cast unico al mondo formato da 24 Top Performers”.

Sono i massimi interpreti delle discipline più emozionanti: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti. Hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti nei più importanti Festival, Talent TV ed eventi del mondo, tra i quali il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, il Festival Mondial du Cirque de Demain a Parigi, fino al Guinness World Records.

Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia in scena è Onofrio Colucci, che da “Enfant prodige” del Circo Contemporaneo ha maturato una grande esperienza internazionale con oltre 3.500 repliche. Ha diretto produzioni internazionali ed è stato protagonista nel Cirque du Soleil con gli spettacoli “O”, “Zaia” e “Zed”. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti c’è l’ambito Premio Lunas del Auditorio, per il ruolo principale del celebre spettacolo Slava’s Snowshow.

Per Le Cirque World’s Top Performers l’enorme successo attribuito dal pubblico è stata la ricompensa per un impegno mai venuto meno sin dall’inizio: rendere ogni tour più spettacolare e affascinante del precedente, continuare a migliorare e proseguire nella ricerca e nell’evoluzione, sia artistica che tecnica e scenografica.

Le Cirque World’s Top Performers ha lanciato in Italia anche il suo secondo show di circo contemporaneo. S’intitola TILT, che ha letteralmente conquistato pubblico e critica. Per il debutto a fine 2019 è stato applaudito da oltre 20.000 spettatori. TILT tornerà in scena con il secondo tour, in programma dal 20 marzo al 13 aprile a Torino, Brescia, Grosseto e Ferrara.

Una grande soddisfazione e un’ulteriore spinta per raggiungere obiettivi ambiziosi. C’è chi parla di nuovo corso del circo contemporaneo, chi azzarda paragoni con “i cugini più grandi”, il Cirque du Soleil. Le Cirque World’s Top Performers è sicuramente una nuova realtà europea, ma va per la sua strada e resta con i piedi per terra.

“La vera sfida – continuano dal Cirque World’s Top Performers – è stata trovare la strada per innovare e diventare unici, portando in scena spettacoli emozionanti di altissima qualità e lo ha fatto senza voler stupire ad ogni costo, con effetti speciali e scenografie imponenti ed ingombranti, riempiendo il palco con troppe persone e contenuti, ma riportando al centro dell’attenzione l’artista e il talento individuale, il suo numero e il gesto atletico. Le Cirque World’s Top Performers ha riavvicinato lo spettatore agli artisti in scena, lo ha reso partecipe, invitandolo a reimparare a meravigliarsi per fargli provare nuove e forse inaspettate emozioni”.

“Se ne sono resi conto anche gli artisti stessi – aggiungono – ed è accaduto qualcosa di unico. Le stelle mondiali del circo contemporaneo, che hanno girato il mondo con il Cirque du Soleil e con altre produzioni, hanno compreso che con Le Cirque World’s Top Performers possono esprimersi in tutta loro personalità, possono anche sperimentare se vogliono, evolvere e migliorare ancora, anche se non hanno nulla da dimostrare essendo già delle star. Per queste ragioni, ora sono gli artisti a voler far parte di Le Cirque World’s Top Performers e in soli 4 anni sono diventati 85 da tutto il mondo”.

Anche questo rende orgogliosi chi, nel 2015, ha messo in cantiere con passione e determinazione l’intero progetto: il fondatore e guida, Gianpiero Garelli, insieme al figlio Alessandro. Oggi Le Cirque World’s Top Performers rappresenta una svolta del nuovo circo contemporaneo.

Prevendite e Info su ALISTICKET.IT

Sito: www.lecirquewtp.it

FB: www.facebook.com/lecirquetopperformers

RAVENNA – PALA DE ANDRE’

16 aprile ore 21 —- 17 aprile ore 21 — 18 aprile ore 21