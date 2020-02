Ascoltare bellezza: opere di Samorì fino a sabato 22 febbraio alla sala del Mosaico della Classense di Ravenna

Nell’ambito della rassegna “Ascoltare bellezza” sono visitabili fino al 22 febbraio le opere su onice Lucia e Solstizio d’inferno di Nicola Samorì nella sala del Mosaico della biblioteca Classense.

Nicola Samorì (Forlì 1977) è pittore e scultore tra i più noti della scena contemporanea. Anche il Museo archeologico di Napoli sta ospitando con grande successo alcune sue nuove opere.

Dal 2018, quattro artisti contemporanei, quattro importanti pittori italiani, salutano l’arrivo delle stagioni con un omaggio alla natura attraverso l’arte, realizzando appositamente un intervento artistico per uno spazio straordinario come la sala del Mosaico in Classense: Giovanni Frangi, Luca Pignatelli, Giovanni Manfredini, Nanni Balestrini, Arnold Mario Dall’O, Daniela Alfarano, Daniele Galliano e, in questo inverno, Nicola Samorì.

Il ciclo Ascoltare Bellezza è un progetto promosso dall’assessorato alla Cultura e dall’Istituzione biblioteca Classense ed è curato da Paolo Trioschi.

Orari di apertura della mostra: feriali 9 – 18,30. Domenica e lunedì: 14 – 18.

L’ingresso è libero.