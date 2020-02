Sarà inaugurato ufficialmente sabato 8 febbraio agli Orti di Mare di Via del Marchesato a Marina di Ravenna “Il muro della gentilezza’. Un vero e proprio spazio all’aperto dove lasciare vestiti e oggetti che non si usano più, che potranno essere presi da chi ne ha bisogno. Nato da un progetto ideato e promosso dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Marina Ravenna, in collaborazione con i soci, le istituzioni e l’artista Anika Bargossi, si tratta di un’opera pubblica che necessita dell’impegno di tutti i cittadini per poter diventare un punto di riferimento per chi vive nel disagio.

Questo il programma della giornata:

Ore 10:00 Saluti e presentazione del progetto: Andrea BaronciniAssessore al Volontariato del Comune di Ravenna, Mirella Rossi in rappresentanza di Auser, Ada e Anteas, Simona Stranieri Coordinatrice Orti di Mare

Ore 10:15 Taglio del nastro

Ore 11:00 Aperitivo offerto da Auser, presso l’Associazione Marinai d’Italia (Piazzale della Marina, 1 – Marina di Ravenna)