MiMa Wondelrand. Per San Valentino un grande cuore per gli innamorati

In occasione di San Valentino, proprio in Rotonda I Maggio a Milano Marittima, poteva mancare all’interno di Luci da Favola uno spazio dedicato all’amore che, come da tradizione, accompagna il finale delle più belle fiabe di sempre?

Per tutti gli innamorati una sfavillante panchina a forma di cuore arricchita da cuori luminosi diventa il palcoscenico perfetto per selfie e foto, a ricordo di un momento emozionante ,degno di una bella favola d’amore.

E’ questo l’ultimo atto per la prima edizione di MiMa Wondelrand, l’evento-contenitore pensato per le famiglie, realizzato in collaborazione tra Comune di Cervia, Pro-Loco di Milano Marittima e CELS Group, che, a partire dallo scorso dicembre è stato protagonista nel centro cittadino con spettacolari luminarie giganti.

Con quest’ultima installazione, che resterà allestita fino al prossimo 17 febbraio, si chiudono gli eventi di MiMa Wonderland 2019/2020: verranno infatti disallestite anche le luminarie ancora presenti nelle vie del centro.

MiMa Wonderland, alla sua prima edizione, è stato un successo per la città di Milano Marittima con oltre 25mila visitatori che sono entrati nel Villaggio di Babbo Natale, e altre decine di persone che hanno visitato il mercatino gourmet, ammirato le luminarie giganti e pattinato sulla pista del ghiaccio.

Per info: www.mimawondelarland.it