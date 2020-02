Nella biblioteca comunale di Cervia progetti che valorizzano la cultura dell’ascolto

Sabato 8 Febbraio 2020, a partire dalle 15.30 in Biblioteca Comunale Maria Goia si terrà il progetto “Welfare dell’Aggancio – Più delle sentinelle l’aurora”, che ha lo scopo di valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto e la sensibilità alle situazioni di fragilità, per aiutare e sostenere persone in difficoltà, con la consapevolezza che ognuno di noi è una risorsa importante per la propria comunità.

In tale ottica proseguono le testimonianze per la stagione 2019-2020: incontri con personalità dell’accademia, della scienza e della cultura che con linguaggi e sguardi da mondi differenti riflettono sulla cultura e le parole del Progetto Sentinelle.

Il quarto incontro, aperto alla cittadinanza, a ingresso gratuito, sarà sabato 8 febbraio 2020 alle ore 15,30 in collaborazione con la Biblioteca Comunale Maria Goia, presso i locali della stessa in via Circonvallazione E. Sacchetti n.111, con l’intervento del poeta Franco Arminio, dal titolo “L’Infinito senza farci caso”.

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato una ventina di libri. Ricordiamo, tra gli altri, Vento forte tra Lacedonia e Candela (Laterza), Terracarne (Mondadori), Cartoline dai morti (Nottetempo), Geografia commossa dell’Italia interna (Mondadori), Cedi la strada agli alberi (Chiarelettere), Resteranno i canti (Bompiani), L’infinito senza farci caso (Bompiani).

Si occupa anche di documentari e fotografia. Come “paesologo” scrive sul Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano a difesa dei piccoli paesi. Attualmente, è il referente tecnico del Progetto Pilota della Montagna Materana nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne. Su questo fronte lavora con l’Università di Camerino. Ha ideato e porta avanti La casa della paesologia a Bisaccia e il Festival La luna e calanchi ad Aliano.

Letture tratte da L’infinito senza farci caso e Cedi la strada agli alberi.

Franco Arminio, nelle sue poesie, parla di un mondo di tutti, d’intimità, di luoghi e di confini da spezzare. Anche quando scrive d’amore il poeta, attento alle condizioni collettive, al paesaggio, ai paesi che si spopolano nell’Italia centro-meridionale, coltiva una forte sensibilità verso una dimensione al di là di se stesso. I suoi versi sono lavorati a oltranza, con puntiglio e cura, con l’obiettivo di arrivare a una poesia semplice, diretta e senza aloni.