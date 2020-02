Ravenna su Nature col ricercatore Paolo Franchini: studia i “muoni” in UK per approfondire le origini dell’Universo

C’è un po’ di Ravenna su Nature di febbraio, una delle più prestigiose riviste scientifiche del mondo, grazie al ricercatore Paolo Franchini, che di Ravenna è originario. 38 anni, una laurea in Fisica ottenuta a Ferrara, dove ha completato anche il suo Dottorato di ricerca, Franchini ha lavorato presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna e si è spostato in Inghilterra all’Università di Warwick.

Ora lavora a Londra, per l’Imperial College come ricercatore, dove assieme ad un team di scienziati ha portato avanti una sperimentazione sui muoni, che traduce in pratica teorie scientifiche già esistenti. I risultati di questi studi potrebbero ora aprire nuovi orizzonti, esplorando aspetti della fisica fino ad ora sconosciuti.

“Per realizzare scoperte nella fisica delle alte energie – spiega Franchini – si impiegano acceleratori che permettano a particelle di scontrasi tra di loro. Il più celebre al mondo è sicuramente quello presso il CERN di Ginevra, nel quale gli urti avvengono tra protoni, particelle relativamente pesanti, che quindi dissipano meno energia quando vengono accelerate”.

“I protoni però – continua il ricercatore – sono costituiti da quark, quindi non sono particelle elementari. Far scontrare particelle elementari, come gli elettroni ad energie simili, richiede la costruzione di enormi acceleratori, nei quali i magneti permettono alle particelle di seguire traittorie circolari prima di compiere collisioni. Aumentare le energie, per quindi approcciarsi a territori della fisica inesplorati, richiederebbe costi immensi per realizzare acceleratori di dimensioni considerevoli”.

“Utilizzare particelle più pesanti, tipo i muoni (cugini 200 volte più “ciccioni” degli elettroni) – aggiunge – permetterebbe di raggiungere alte energie in dimensioni contenute. Fasci di muoni posso essere realizzati ma la difficoltà sta nell’accelerarli e confinarli in uno spazio ristretto in modo da poter sopravvivere abbastanza a lungo per compiere scontri che generino particelle da studiare”.

La materia è complessa e accessibile più che altro agli addetti ai lavori, ma il succo delle ricerche condotte nel Regno Unito da Franchini e colleghi è esplicitato dal ricercatore: “la tecnologia ora dimostrata dall’esperiemento MICE (Muon Ionization Cooling Experiment), lo “ionization cooling” appunto, permette di “ridurre” la dimensione di questi fasci aumentando la loro densità in uno spazio contenuto, in modo da costituire un vero fascio di particelle. La teoria dietro questa scoperta era presente da anni, ma mai prima d’ora era stata messa in pratica”.

In questi giorni è stato reso pubblico il primo risultato della collaborazione MICE, sulla rivista scientifica Nature. “L’esperimento è stato condotto nel corso degli anni passati presso il Rutherford Appleton Laboratory, situato nelle vicinanze di Oxford, frutto di una collaborazione internazionale (Europa, Asia e Stati Uniti) – conclude Franchini -. Scontrare tra di loro fasci di muoni, appunto in “muon colliders”, permetterebbe di esplorare nuova fisica oltre a quella attualmente conosciuta e migliorare la nostra conoscenza dell’Universo e delle sue origini”.

Un passo in questa direzione è finalmente stato compiuto, anche grazie ad un’eccellenza tutta italiana e ravennate.

Link per approfondire la ricerca:

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00212-3

https://www.nature.com/articles/s41586-020-1958-9