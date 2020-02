Ravenna. Volatinaggio dei volontari dell’Associazione “No alla Droga, sì alla vita” alla Guido Novello

I volontari dell’associazione “Mondo Libero dalla Droga”, attivi nella lotta a tutte le sostanza stupefacente, informano che sabato 8 febbraio, alle ore 13:00, saranno presenti all’uscita dell’istituto comprensivo Guido Novello Piazza Caduti per la Libertà a Ravenna.

L’attività dei volontari consiste principalmente nella distribuzione di opuscoli del programma “La Verità dalle Droghe”, costituito di 13 opuscoli uno diverso dall’altro e spiegano in dettaglio come una persona si può rovinare la vita usando le droghe.

Secondo i volontari dell’associazione anche i genitori devono essere maggiormente informati su cosa succede quando i più giovani iniziano a far uso di droghe, anche di quelle considerate “leggere” e devono conoscere i danni che arrecano sia a livello fisico che mentale.

“Il nostro motto è arrivare prima degli spacciatori” – sottolineano dall’Associaizone e invitano chiunque desideri aiutare o ricevere gli opuscoli informativi “La verità sulla droga” e/o avere più informazioni a recarsi sabato in Piazza Caduti per la Libertà, dove saranno presenti i volontari impegnati nella prevenzione.