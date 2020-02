Al Teatro Rasi di Ravenna va in scena la commedia “Uomo e Galantuomo”

Domenica 9 febbraio, per la rassegna Ritroviamoci al Rasi organizzata da Capit in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Ravenna, è di scena la compagnia Il Passaggio con la commedia in tre atti “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo. In una serie di effetti comici, trovate gestuali e verbali, espedienti farseschi, intrighi ed equivoci si rappresenta la vita di una compagnia di attori guitti girovaghi nella loro quotidianità, con gli incerti del mestiere e le difficoltà di mettere insieme pranzo con cena.

Sipario alle ore 15,30; biglietteria dalle ore 14,30; prezzi da 5,00 a 9,00 €.