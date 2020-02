Alfonsine. Presentato il libro “Mezza luce mezzo buio” di Carlo Bertocchi

Venerdì 7 febbraio alle 20.30, presso la biblioteca comunale “P. Orioli” di Alfonsine (piazza della Resistenza 2), si terrà la presentazione del libro “Mezza luce mezzo buio”, quasi adulti (Terra Rossa Edizioni) scritto da Carlo Bertocchi.

Il libro racconta la storia di Bert e la sua banda, che vivono la loro ultima estate prima delle superiori con l’adrenalina di sapere che nei campi delle loro scorribande c’è un assassino, con l’eccitazione di qualcosa che sta per finire e altro che deve iniziare. Intanto però c’è da fare i conti con Billy e i suoi scagnozzi e da capire come resistere alle lentiggini di Matilda: sono questi i problemi che assillano il protagonista, per lo meno finché un incontro inatteso e temuto lo costringerà a scelte dalle rischiose conseguenze. Un romanzo dallo stile impertinente e ironico che racconta quelle emozioni e quei turbamenti che appartengono alla stagione luminosa e irripetibile che precede l’età adulta.