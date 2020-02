Le navi di Roberto Pagnani alla galleria Pallavicini 22 di Ravenna

Inaugura venerdì 14 febbraio alle 18 alla galleria Pallavicini 22 di Ravenna la mostra Sea Water di Roberto Pagnani. Sono piccole “città”itineranti sull’acqua salata che viaggiano, sospese tra il cielo ed il mare, confondendosi con tutti i colori e gli elementi del paesaggio marino. A volte appaiono imponenti sulla tela quasi come sestessero per uscire fuori da essa. Altre si perdono, più intime e minute, all’interno della campitura del quadro.

Ci raccontano di viaggi interiori e immaginifici sempre pronte a salpare senza meta.Roberto Pagnani è nato a Bologna e vive a Ravenna, città in cui svolge la sua attività di artista. Cresciuto in un contesto familiare dedito al mondo dell’arte da più generazioni, è stato a contatto diretto con opere dei maggiori protagonisti dell’ambiente culturale informale europeo. Espone in numerose manifestazioni e mostre a livello nazionale e internazionale.

Tanti sono i critici e gli storici dell’arte che hanno scritto di lui tra i quali soprattutto Beatrice Buscaroli, Luca Maggio, Serena Simoni e Claudio Spadoni. Importanti sono anche le sue collaborazioni con il mondo del teatro e della musica come, ad esempio, la realizzazione di scenografie.

Ha illustrato,inoltre, testi e pubblicazioni poetiche di Cetty Muscolino, Valerio Fabbri, Nevio Spadoni ed Eugenio Vitali. Opere sue sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private, tra cui il Mar di Ravenna, la Biblioteca F. Trisi di Lugo, l’Istituto di Cultura Italiana di Vilnius, la sede dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna a Bologna, l’AEA (EuropeanEnvironment Agency) di Copenhagen.