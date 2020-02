Massa Lombarda. “Anna va al museo”, la guida per bambini dedicata alla cultura

Sabato 8 febbraio 2020 nel centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda una mattinata dedicata ai bambini e alla scoperta della realtà museale. Alle 10,30 ci sarà la presentazione della guida per bambini al Museo Civico “Carlo Venturini”, “Anna va al Museo”, con una lettura e una visita al Museo per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni.

“Anna va al Museo”, con testi e illustrazioni di Susanna Bordini e Laura Bernardi, è una guida su misura per bambini, pensata per introdurre i più piccoli alla realtà museale, grazie a un approccio giocoso, in cui gli oggetti non sono più lontani o noiosi, ma strumenti curiosi utili alla conoscenza della storia della nostra civiltà. Durante l’iniziativa sarà inaugurata la mostra delle tavole con le illustrazioni originali di Laura Bernardi. A ogni bambino presente sarà regalata una copia della guida.