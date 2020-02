Ravenna. 8 e 9 febbraio, weekend dedicato alle famiglie tra Lumini di Romagna e un’anatra amica della morte

Il primo appuntamento è per sabato 8 febbraio alle ore 16 presso il Museo La Casa delle Marionette, con l’evento Le Feste delle Luci di febbraio, ossia I Lumini.

E’ rimasta solo una pagina sui libri di storia e pochi si ricordano della Seconda Repubblica Romana, quattro mesi in cui l’Italia fu guidata da tre intellettuali: Mazzini, Armellini e Saffi! Furono solo quattro mesi ma è incredibile quello che riuscirono a fare….

Per non dimenticare una pagina gloriosa della nostra storia e il rito laico dei Lumini di Romagna, si svolgeranno un laboratorio, la visita guidata al museo La casa delle marionette e la visita alla mostra “Pupazzi e Burattini raccontano”, allestita nelle sale espositive della Manica Lunga Istituzione Biblioteca Classense, ma soprattutto sarà un momento per ricordare che la Libertà è un valore che va festeggiato e ricordato!

È gradita la prenotazione al 3926664211 oppure inviando una mail a lacasadellemarionette@gmail.com e si chiede di portare da uno a tre vasetti di vetro da decorare.

Evento a cura di Ravennarte e Teatro del Drago in collaborazione con il Museo del Risorgimento e Casa Matha di Ravenna

Ingresso euro 5 (comprensivo di laboratorio e visite guidate)

Domenica 9 febbraio spazio alla danza presso le Artificerie Almagià di Ravenna.

Alle ore 17 la compagnia Tardito/Rendina porterà in scena lo spettacolo “L’anatra, la morte e il tulipano”: una produzione Franceschini//Droste & Co. (Berlino), Compagnia Tardito/Rendina (Torino) e Ass. Sosta Palmizi (Cortona); idea, traduzione, drammaturgia e regia di Bruno Franceschini, liberamente tratto dall’omonimo libro di Wolf Erlbruch, Edizioni E/O, vincitore del premio Eolo Awards 2015 – al miglior spettacolo di Teatro Ragazzi e Giovani.

Si tratta di uno spettacolo unico nel suo genere, di danza contemporanea, inserito all’interno della stagione teatrale Le Arti della Marionetta (stagione teatrale organizzata e diretta da Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli di Ravenna, realizzata in convenzione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna) e della rassegna sulle forme della danza contemporanea Today to dance promossa da Cantieri Danza, E production, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Ravenna Teatro e Teatro del Drago.

Un’occasione unica per vedere dal vivo due meravigliosi e versatili ballerini, Aldo Rendina e Federica Tardito, impegnati in una storia che racconta la strana e inaspettata amicizia fra l’anatra e la morte, narrata attraverso i corpi, le movenze e le voci dei due ballerini. Una storia dal finale inevitabile ma inaspettatamente divertente e leggera: la morte ci accompagna fin da quando siamo in vita e comprenderlo ci aiuta a non averne paura, a sentirci meno soli e vivere più consciamente.

Biglietti: sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo presso le Artificierie Almagià – Via dell’almagià 2 – Ravenna, il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 16:00.

Intero 7 euro, ridotto 5 euro (abbonati stagione danza e prosa Teatro Alighieri – Teatro Rasi, over 65 e under 26, allievi scuole di danza)

Per info e prenotazioni: Teatro del Drago | info@teatrodeldrago.it | tel. 392 6664211 | www.teatrodeldrago.it