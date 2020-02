Ravenna. Interrogazione di Sinistra per Ravenna su modalità prenotazione biglietti Teatro Comico

Michele Distaso capogruppo di Sinistra per Ravenna in consiglio comunale ha presentato un’interrogazione per avere chiarimenti presso gli organizzatori della stagione di Teatro Comico in merito alla modalità, utilizzata quest’anno, per la prenotazione degli abbonamento alla stagione del Teatro Comico all’Alighieri.

“Sabato 18 gennaio, infatti, in occasione del rilascio degli abbonamenti per la stagione del Comico, centinaia di persone si sono ritrovate in coda ai botteghini del Teatro Alighieri fin dall’alba, rimanendo infreddolite ma senza abbonamento” – spiega Di Staso -. Come si evince dalle dichiarazioni di cittadini ai giornali e presso gli uffici dei gruppi consigliari, il sistema di vendita dei biglietti presso il botteghino è andato in blocco per via delle concomitanti prenotazioni on line, ma anche on line ci sono stati grossi problemi ad effettuare le prenotazioni. Inoltre gli abbonati affezionati alla rassegna non hanno potuto usufruire del semplice rinnovo in virtù dell’azzeramento degli abbonamenti alle precedenti edizioni della rassegna” .

Nell’interrogazione Michele Distaso chiede se si ritenga di intervenire per suggerire di rivedere la modalità di prenotazione di abbonamenti.