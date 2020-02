Rottura del tendine d’Achille per l’atleta Elisa Morolli durante match a Martignacco

In seguito agli esami eseguiti oggi dallo staff medico, Conad Olimpia Teodora comunica che durante il terzo set della partita di ieri a Martignacco l’atleta Elisa Morolli ha riportato la rottura completa del tendine d’Achille del piede destro. Sarà sottoposta a intervento chirurgico domani, 11 febbraio, in tarda mattinata, presso la Casa di cura San Francesco di Ravenna, da parte dell’equipe guidata dal dottor Roberto Plazzi. Il recupero, in casi del genere, si stima tra i 4 e i 5 mesi.

A Elisa va un abbraccio e un grande in bocca al lupo per un rapido e perfetto recupero da parte di tutta la squadra, lo staff e la società Olimpia Teodora.