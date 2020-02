Ravenna, entrano su un Freccia Argento fermo e svuotano la carrozza ristorante

Nella notte appena trascorsa le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura sono intervenute alla stazione ferroviaria di Ravenna, dove il personale di Trenitalia aveva segnalato la presenza di sei giovani che si erano introdotti all’interno del treno Freccia Argento in sosta al primo binario dello scalo ferroviario.

I ragazzi erano riusciti a far sbloccare le porte del convoglio e, una volta all’interno, si erano recati nella carrozza ristorante dalla quale avevano prelevavato numerosi prodotti alimentari, dandosi poi alla fuga perché accortisi del sopraggiungere degli agenti della Polizia.

Nel corso della fuga, durante la quale hanno danneggiato le serrature di sicurezza del convoglio ferroviario, i giovani si sono allontanati in diverse direzioni abbandonando la merce appena sottratta dal treno: 30 lattine di birre e bibite, 13 confezioni di focacce e panini, 10 confezioni di merendine, 5 scatole di biscotti, 7 sacchetti di patatine, una scatola di brioches.

Uno degli autori del furto, dopo aver attraversato tutti i binari della stazione in direzione del canale Candiano, è stato fermato dagli agenti mentre scavalcava la recinzione che separa la stazione da via Darsena.

Il ragazzo, identificato per il 19enne ravennate di origini siciliane C.G.S., è stato quindi condotto in Questura dove è stato denunciato in stato di arresto per il reato di furto aggravato, in concorso.

Nei confronti del giovane è stata applicata la misura pre-cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

La merce sottratta dal vagone ristorante, ancora integra, è stata recuperata e riconsegnata al personale di Trenitalia.