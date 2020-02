Per San Valentino alle Poste le cartoline Disney per spedire i propri messaggi d’amore

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati e dedica a San Valentino due cartoline filateliche, colorate e animate, dove sono raffigurati alcuni tra i più importanti personaggi dei fumetti Disney già protagonisti di francobolli emessi recentemente. Il prodotto filatelico può essere acquistato nei sette uffici postali con sportello filatelico del Ravennate: Ravenna Centro, Ravenna 3 – Via Ravegnana, Alfonsine, Castel Bolognese, Cervia, Faenza e Lugo.

Un’occasione per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare e festeggiare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

“Anche nell’epoca dei social network – spiegano dall’azienda postale -, Poste Italiane vuole quindi sostenere il valore della scrittura, scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che rimane e che può essere custodito nel tempo”.