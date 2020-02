Bagnacavallo. Un app per segnalare malfunzionamenti di illuminazione, fognature, asfalti e rifiuti

L’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Bagnacavallo informa che è disponibile per i cittadini l’applicazione Rilfedeur (acronimo di Rilevamento dei Fenomeni di Degrado Urbano) per smartphone, disponibile negli app store sia per Android che per iOS, che consente di inserire segnalazioni su malfunzionamenti o guasti relativi ad esempio a illuminazione pubblica, fognature, asfalti, rifiuti e verde pubblico. Grazie all’applicazione, oltre ai contatti tradizionali dell’Urp, è possibile così utilizzare comodamente il proprio dispositivo mobile per effettuare le segnalazioni ed essere aggiornati sul loro esito.

Per quanto riguarda le attività di comunicazione, è possibile fornire i propri contatti per attivare il servizio di messaggistica sms per comunicazioni di pubblica utilità relative ai servizi comunali.

L’adesione al servizio può essere data compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Area Servizi al cittadino a Palazzo Vecchio (piazza della Libertà 5) o presso l’Ufficio Cultura (piazza della Libertà 12).

Grazie al modulo si può anche aderire al servizio di newsletter che permette di rimanere aggiornati su eventi e notizie del territorio.

L’Ufficio Relazioni col Pubblico si trova al piano terra di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5.

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 8.30-13 (giovedì anche 15-17), sabato ore 8.30-12.30.