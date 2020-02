Emanuele Visani: La struttura del fantomatico outlet Le Perle diventi il nuovo centro fieristico comunale

Si apprende dalle cronache odierne che le forze dell’ordine sono dovute intervenire per sanare l’ennesima situazione di degrado che attanaglia la nostra città. Quello che ci era stato presentato come un’opportunità e come progetto risolutivo all’occupazione di tanti cittadini, ovvero il fantomatico outlet Le Perle, peraltro mai nato date le note vicissitudini economiche, è rimasto solamente una cattedrale nel deserto.

Preso atto che la società originaria non è più in grado di terminare i lavori e quindi di portare a compimento l’apertura di questa struttura, il Comitato Faventia propone che il già costruito in quel sito venga rivisto e ripensato con un progetto ad hoc per la realizzazione del nuovo centro fieristico comunale, perché come ben sappiamo oggi le fiere di Faenza si svolgono in uno spazio espositivo che necessita di importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento.

Lo spostamento del centro fieristico a ridosso dell’autostrada porterebbe anche ad una maggiore visibilità della nostra città e ne gioverebbe anche la logistica degli eventi

Emanuele Visani

Comitato Faventia