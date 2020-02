I ballerini della Teodora Tango Marathon al Mercato Coperto di Ravenna la sera di San Valentino

Elegante, appassionato, spettacolare. È il tango, il ballo a due che esalta la danza dell’amore, il filo conduttore di San Valentino al Mercato Coperto di Ravenna, che per la festa degli innamorati propone anche deliziose preparazioni come i cuori di pasta ripiena, per chi preferisce coccolarsi con un menù domestico, e una cena stellata a base di pesce che esalta tutti i sensi.

Venerdì 14 febbraio i ballerini della Teodora Tango Marathon saranno i protagonisti della serata dedicata alla festa degli innamorati.

Alle 18.30 approderà al Mercato Coperto di Ravenna, Teodora on tour, flash mob che toccherà i principali monumenti della città partendo dalla stazione ferroviaria. Al primo piano, fino alle 20.00 tutti potranno godere dell’aperitango, danzare e ammirare la tango session con aperitivo che prelude alla cena. Subito dopo, lo chef Marco Cavallucci propone per la cena di San Valentino un menù che esalta il pesce con accostamenti raffinati: antipasto con la piccola entrata dalla cucina e mazzancolle allo zenzero, crudità di verdure e maionese al lime; ravioli di burrata con pomodoro fresco e capesante; filetto di orata, spiedino di calamari e spinaci con uvetta e pinoli; mousse al cioccolato fondente con frutto della passione, crumble alle nocciole e spuma di Mascarpone. Menu a 40 euro a persona, bevande escluse (per prenotazioni: 0544/244611).

Da non perdere, inoltre, i prodotti artigianali preparati in occasione della festa degli innamorati: il cuore, simbolo di San Valentino per eccellenza, è il protagonista delle creazioni nei banchi della gastronomia: dalla pasta fresca alla pasticceria secca, il Mercato propone tante idee per un gustoso regalo fra chi si ama.

Gli appassionati di tango potranno tornare a ballare al Mercato Coperto anche la sera di lunedì 17 febbraio, dalle 20,30, con la lezione di tango gratuita a cura di Teodora Tango Marathon ed alle 21,15 con il Tango open stage, accompagnato dalla degustazione di tapas e sangria.